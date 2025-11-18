Com IPC menor na 2ª quadri, Fipe reduz previsão para inflação do ano de 4,3% para próximo de 4%

O coordenador do Índice de Preços do Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Guilherme Moreira, diminuiu a projeção para o índice em 2025, de alta de 4,3% para próximo de 4%, atrelada à surpresa positiva com o grupo Alimentação. Para novembro, a previsão foi reduzida de 0,28% para 0,27%. "A alimentação tem sido uma surpresa positiva para a inflação, com quedas mais intensas que o esperado", afirmou o coordenador.

Na segunda quadrissemana de novembro, o grupo Alimentação registrou queda de 0,04%, ante previsão de alta de 0,25%. "Numericamente não é tão distante, mas afeta o índice", disse. Moreira considera que o grupo passa por uma queda generalizada, com recuos em produtos in natura, alimentos industrializados e semielaborados. IPC- Fipe na 2ª quadrissemana O IPC, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,20% na segunda quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante a variação de 0,24% registrada na primeira quadrissemana do mês, segundo dados publicados pela Fipe nesta terça-feira.