Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com IPC menor na 2ª quadri, Fipe reduz previsão para inflação do ano de 4,3% para próximo de 4%

Com IPC menor na 2ª quadri, Fipe reduz previsão para inflação do ano de 4,3% para próximo de 4%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O coordenador do Índice de Preços do Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Guilherme Moreira, diminuiu a projeção para o índice em 2025, de alta de 4,3% para próximo de 4%, atrelada à surpresa positiva com o grupo Alimentação. Para novembro, a previsão foi reduzida de 0,28% para 0,27%.

"A alimentação tem sido uma surpresa positiva para a inflação, com quedas mais intensas que o esperado", afirmou o coordenador.

Na segunda quadrissemana de novembro, o grupo Alimentação registrou queda de 0,04%, ante previsão de alta de 0,25%. "Numericamente não é tão distante, mas afeta o índice", disse.

Moreira considera que o grupo passa por uma queda generalizada, com recuos em produtos in natura, alimentos industrializados e semielaborados.

IPC- Fipe na 2ª quadrissemana

O IPC, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,20% na segunda quadrissemana de novembro, desacelerando levemente ante a variação de 0,24% registrada na primeira quadrissemana do mês, segundo dados publicados pela Fipe nesta terça-feira.

Na leitura do período, três dos sete componentes do IPC-Fipe desaceleraram: Habitação (de 0,06% na primeira quadrissemana de novembro para queda de 0,11% na segunda quadrissemana), Alimentação (de 0,23% para -0,04%) e Saúde (de 0,20% para 0,00%).

Por outro lado, os demais itens ganharam força de um período para o outro: Transportes (de 0,43% para 0,52%), Despesas Pessoais (de 0,53% para 1,07%), Vestuário (de 0,20% para 0,26%) e Educação (de 0,05% para 0,06%).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar