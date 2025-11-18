BRB: banco opera normalmente, nenhuma prisão foi feita e afastamento de presidente é temporário

Mais cedo, a Coluna do Estadão trouxe que o presidente afastado do BRB, Paulo Henrique Costa, está nos Estados Unidos.

O Banco de Brasília (BRB) enviou nota à Broadcast informando que nenhuma prisão foi realizada na manhã desta terça-feira, 18, envolvendo funcionários da instituição. "A decisão judicial que orienta a atuação da Polícia Federal nas dependências do Banco determina, exclusivamente, o afastamento temporário do presidente e do diretor financeiro pelo prazo de 60 dias", trouxe o comunicado.

Na nota, o BRB reforçou que sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando regularmente informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central do Brasil sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master. "A Instituição reafirma seu compromisso com a ética, a responsabilidade e a integridade na condução de suas atividades", enfatizou.

O Banco informou também que segue operando normalmente, garantindo a continuidade integral dos serviços e preservando a segurança das operações, dos clientes, dos parceiros e de toda a sua estrutura operacional.

O BRB estava em processo de compra de parte do Banco Master, operação que foi rejeitada pelo Banco Central. Ontem, o dono do Master, Daniel Vorcaro, informou que um outro negócio seria feito para salvar a instituição, com o Grupo Ficto e investidores árabes. Vorcaro foi preso pela Polícia Federal ao tentar fugir do País na noite de ontem.