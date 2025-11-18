Bolsas de NY fecham em queda na véspera de Nvidia e ante temores de sobrevalorização

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 18, em queda, estendendo perdas com deterioração do sentimento de risco acompanhada de temores de sobrevalorização do setor de tecnologia. A retomada do fluxo de dados oficiais e os impactos para um possível corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) também seguem no radar. O Dow Jones fechou em queda de 1,06%, aos 46.091,74 pontos. Já o S&P 500 encerrou em baixa de 0,82%, aos 6.617,32 pontos e o Nasdaq caiu 1,21%, aos 22.432,85 pontos.

As bolsas abriram no vermelho e aprofundaram as perdas no fim da manhã, com temores de que os investimentos em inteligência artificial (IA) não correspondam com a realidade. Uma pesquisa do Bank of America (BofA) divulgada nesta terça aponta crescimento nas preocupações de uma bolha no setor nos gestores de fundos. Os mercados chegaram a receber alívio temporário do anúncio de ampliação dos investimentos da Arábia Saudita nos EUA, mas voltaram a acelerar queda na reta final do pregão. Para o banco ING, as tensões acerca da divulgação do balanço corporativo da Nvidia amanhã, após o fechamento das bolsas, parecem ser um fator chave para explicar a queda das ações. A ação da gigante de semicondutores fechou em queda de 2,81%.

A Microsoft caiu 2,70% após anunciar, junto a Nvidia, investimentos bilionários na startup de IA Anthropic. A dona do Windows se comprometeu com investimentos de até US$ 5 bilhões na empresa, enquanto a fabricante de chips investirá até US$ 10 bilhões. Ainda entre techs, a Cloudflare apresentou instabilidades durante a manhã, afetando serviços como o ChatGPT, Amazon Web Services (AWS) e a rede social X. Apesar de resolver as ocorrências, o papel da empresa caiu 2,83%. Fora do setor de tecnologia, a farmacêutica Merck avançou 3,84%, em meio ao anúncio de sucesso nos testes de um novo medicamento para tratar hipertensão. Já a Energizer Holdings derreteu 18,49% após registrar lucro ajustado abaixo da expectativa, enquanto a Home Depot caiu 6,02% também com resultados aquém do esperado.