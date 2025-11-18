Bolsas da Europa recuam com aversão ao risco e mineradoras ajudam a pesar em Londres

São Paulo, 18/11/2025 - As bolsas europeias recuam nesta terça-feira, herdando a apreensão de Wall Street antes da divulgação de dados represados nos Estados Unidos e do balanço da Nvidia, empresa líder em chips de inteligência artificial. Em Londres, as mineradoras contribuem para a queda.

Por volta das 7h13 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 1,08%, a 565,51 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres caía 1,05%, a de Paris recuava 1,21% e a de Frankfurt cedia 1,34%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham quedas de 1,74% e 1,47%. Lisboa tinha recuo de 1,25%.

À espera da divulgação atrasada de dados econômicos dos EUA, após o fim da paralisação do governo Trump, o mercado segue dividido sobre a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) com a expectativa de manutenção da taxa em 53,6% e a de corte de 0,25 ponto porcentual em 46,4%, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, nesta terça-feira.

Em Londres, as mineradoras estavam entre as ações mais pressionadas, com a Fresnillo em queda de 3,8% e a Anglo American perdendo 3,5%. Os bancos também figuravam entre os mais penalizados, com Standard Chartered e o HSBC em baixa de 3,8% e 2,6%, respectivamente, no horário acima.

Em Milão, a Telecom Italia recuava quase 4%, seguida pela queda de 3,9% da montadora Stellantis. Os dois papéis eram as maiores queda do índice FTSE MIB.