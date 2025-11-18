Bolsas da Europa fecham em queda e estendem perdas, pressionadas por incerteza com tecnologia

Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,27%, a 9.552,30 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,77%, a 23.173,05 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 1,86%, a 7.967,93 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 2,12%, a 42.838,64 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 2,28%, a 15.804,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 1,55%, a 8.118,98 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 18, e estenderam as perdas da sessão anterior, em meio a temores de sobrevalorização dos mercados acionários globais e especialmente de papéis relacionados à inteligência artificial (IA), na véspera de balanço da Nvidia.

Nas praças europeias, bancos (-3,13%) e mineradoras (-3,27%) figuravam entre os setores mais penalizados do Stoxx 600, que também lidava com queda expressiva de luxo (-2,72%) e tecnologia (-1,94%).

Para o ANZ Research, a onda de aversão a risco no mercado acionário global reflete preocupações contínuas sobre a sustentabilidade do crescimento impulsionado pela IA. Segundo o Deutsche Bank, o tom pessimista é agravado à medida que os investidores continuam descartando a probabilidade de um corte na taxa de juros em dezembro pelo Federal Reserve (Fed), diante da incerteza sobre a saúde econômica americana.

Persistem ainda tensões comerciais. Em evento, o comissário do Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic afirmou que o bloco pretende restringir exportações de sucata de alumínio em 2026. Já a Nissan do Japão reduzirá produção de carros pela contínua interrupção no fornecimento de chips da holandesa Nexperia, subsidiária da chinesa Wingtech e que enfrenta controles de exportação.

No fronte corporativo, a Novo Nordisk perdeu 2,51%, após a farmacêutica dinamarquesa reduzir drasticamente os preços de seus medicamentos para obesidade. Ainda no setor de saúde, a suíça Roche avançou 6,79% diante dos resultados positivos em um amplo ensaio clínico de fase final para uma pílula experimental para câncer de mama.