Bolsas da Europa fecham em queda e estendem perdas, pressionadas por incerteza com tecnologia
As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 18, e estenderam as perdas da sessão anterior, em meio a temores de sobrevalorização dos mercados acionários globais e especialmente de papéis relacionados à inteligência artificial (IA), na véspera de balanço da Nvidia.
Em Londres, o FTSE 100 caiu 1,27%, a 9.552,30 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,77%, a 23.173,05 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve baixa de 1,86%, a 7.967,93 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 2,12%, a 42.838,64 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 2,28%, a 15.804,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 1,55%, a 8.118,98 pontos. As cotações são preliminares.
Nas praças europeias, bancos (-3,13%) e mineradoras (-3,27%) figuravam entre os setores mais penalizados do Stoxx 600, que também lidava com queda expressiva de luxo (-2,72%) e tecnologia (-1,94%).
Para o ANZ Research, a onda de aversão a risco no mercado acionário global reflete preocupações contínuas sobre a sustentabilidade do crescimento impulsionado pela IA. Segundo o Deutsche Bank, o tom pessimista é agravado à medida que os investidores continuam descartando a probabilidade de um corte na taxa de juros em dezembro pelo Federal Reserve (Fed), diante da incerteza sobre a saúde econômica americana.
Persistem ainda tensões comerciais. Em evento, o comissário do Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic afirmou que o bloco pretende restringir exportações de sucata de alumínio em 2026. Já a Nissan do Japão reduzirá produção de carros pela contínua interrupção no fornecimento de chips da holandesa Nexperia, subsidiária da chinesa Wingtech e que enfrenta controles de exportação.
No fronte corporativo, a Novo Nordisk perdeu 2,51%, após a farmacêutica dinamarquesa reduzir drasticamente os preços de seus medicamentos para obesidade. Ainda no setor de saúde, a suíça Roche avançou 6,79% diante dos resultados positivos em um amplo ensaio clínico de fase final para uma pílula experimental para câncer de mama.
Os papéis da Amundi, francesa de gestão de investimentos, caíram 3,68%, depois de anunciar a aquisição de uma participação de quase 10% na britânica Intermediate Capital Group (+4,5%).
