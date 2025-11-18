BCE reduz levemente exigência de capital para bancos após teste de estresse

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu levemente os requisitos de capital para bancos, mantendo-os praticamente estáveis para 2026, em meio a desafios globais persistentes, após divulgação nesta terça-feira, 18, do Processo de Revisão e Avaliação da Supervisão (SREP, na sigla em inglês) para 2025 e suas prioridades de supervisão para 2026-2028.

O patamar mínimo dos bancos de capital de nível 1 (CET1) caiu de 11,3% em 2025 para 11,2% no próximo ano, enquanto as orientações não vinculativas do Pilar 2 para 2026 diminuíram de 1,3% para 1,1%. O requisito do Pilar 2 é uma exigência de capital específica para cada banco, que complementa o requisito mínimo de capital (conhecido como requisito do Pilar 1) nos casos em que este último subestima ou não cobre determinados riscos.