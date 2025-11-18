Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BCE reduz levemente exigência de capital para bancos após teste de estresse

Autor Agência Estado
O Banco Central Europeu (BCE) reduziu levemente os requisitos de capital para bancos, mantendo-os praticamente estáveis para 2026, em meio a desafios globais persistentes, após divulgação nesta terça-feira, 18, do Processo de Revisão e Avaliação da Supervisão (SREP, na sigla em inglês) para 2025 e suas prioridades de supervisão para 2026-2028.

O patamar mínimo dos bancos de capital de nível 1 (CET1) caiu de 11,3% em 2025 para 11,2% no próximo ano, enquanto as orientações não vinculativas do Pilar 2 para 2026 diminuíram de 1,3% para 1,1%. O requisito do Pilar 2 é uma exigência de capital específica para cada banco, que complementa o requisito mínimo de capital (conhecido como requisito do Pilar 1) nos casos em que este último subestima ou não cobre determinados riscos.

"Os resultados agregados do Processo de Revisão e Avaliação da Supervisão de 2025 para os bancos supervisionados pelo BCE demonstram posições de capital e liquidez robustas e forte rentabilidade", acrescenta a nota.

Segundo o BCE, as prioridades de supervisão para 2026-2028 centram-se na resiliência dos bancos aos riscos geopolíticos e às incertezas macrofinanceiras, bem como na sua resiliência operacional e nas suas capacidades de tecnologia da informação (TI).

