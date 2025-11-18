Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC decreta regime de administração especial temporária (Raet) no Banco Master Múltiplo S.A.

BC decreta regime de administração especial temporária (Raet) no Banco Master Múltiplo S.A.

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de ter decretado a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master SA Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, o Banco Central também decidiu nesta terça-feira, 18, aplicar o regime de administração temporária especial (Raet) sobre o Banco Master Múltiplo.

Nesse regime, as atividades da instituição não são suspensas, nem interrompidas. No entanto, os dirigentes perdem os mandatos e são substituídos - neste caso, pela EFB Regimes Especiais de Empresas, a mesma que se tornou liquidante do Master.

O Raet do banco múltiplo terá duração de até 120 dias.

O BC também decidiu pela indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores do banco múltiplo: Master Holding Financeira SA, 133 Investimentos e Participações Ltda., Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar