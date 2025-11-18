BC decreta regime de administração especial temporária (Raet) no Banco Master Múltiplo S.A.
Além de ter decretado a liquidação extrajudicial do Banco Master e da Master SA Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, o Banco Central também decidiu nesta terça-feira, 18, aplicar o regime de administração temporária especial (Raet) sobre o Banco Master Múltiplo.
Nesse regime, as atividades da instituição não são suspensas, nem interrompidas. No entanto, os dirigentes perdem os mandatos e são substituídos - neste caso, pela EFB Regimes Especiais de Empresas, a mesma que se tornou liquidante do Master.
O Raet do banco múltiplo terá duração de até 120 dias.
O BC também decidiu pela indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores do banco múltiplo: Master Holding Financeira SA, 133 Investimentos e Participações Ltda., Daniel Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull.