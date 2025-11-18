Banco Mundial confirma Donohoe como diretor-geral e diretor de Conhecimento do grupo

O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira, 18, a nomeação de Paschal Donohoe, então ministro das Finanças da Irlanda e presidente do Eurogrupo, como diretor-geral e diretor de Conhecimento do grupo. Como diretor de conhecimento, ele liderará a estruturação, a gestão e o aproveitamento do Banco de Conhecimento da instituição, que é um "multiplicador de forças" na missão de combater a pobreza e melhorar a qualidade de vida em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.

De acordo com a nota divulgada, Donohoe garantirá que o Grupo Banco Mundial ofereça a seus clientes soberanos e privados "soluções comprovadas que possam ser utilizadas em larga escala", com base na melhor combinação de conhecimento especializado em regulamentações, avanços tecnológicos e inovações para o desenvolvimento.