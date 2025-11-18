Banco Mundial confirma Donohoe como diretor-geral e diretor de Conhecimento do grupo
O Banco Mundial anunciou nesta terça-feira, 18, a nomeação de Paschal Donohoe, então ministro das Finanças da Irlanda e presidente do Eurogrupo, como diretor-geral e diretor de Conhecimento do grupo. Como diretor de conhecimento, ele liderará a estruturação, a gestão e o aproveitamento do Banco de Conhecimento da instituição, que é um "multiplicador de forças" na missão de combater a pobreza e melhorar a qualidade de vida em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.
De acordo com a nota divulgada, Donohoe garantirá que o Grupo Banco Mundial ofereça a seus clientes soberanos e privados "soluções comprovadas que possam ser utilizadas em larga escala", com base na melhor combinação de conhecimento especializado em regulamentações, avanços tecnológicos e inovações para o desenvolvimento.
"Ele também será responsável pelo engajamento estratégico do Grupo Banco Mundial com governos, sociedade civil, fundações e organizações filantrópicas", acrescenta o texto.
"Ao incentivar a colaboração com e entre governos e instituições globais, podemos progredir e enfrentar os desafios de frente. Este tem sido um tema central e constante da minha vida pública e do trabalho que tenho realizado", afirmou Donohoe, que assumirá o novo cargo em 24 de novembro.
O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, destacou que Donohoe traz consigo "um amplo conhecimento de como investidores, setor privado, empresas financeiras, empresas de tecnologia e outros operam".