Alckmin sobre juros: 'Temos um problema que espero possa começar a ser resolvido logo'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira, 18, que o nível da taxa Selic é "um problema." Ele afirmou que a redução dos juros permitiria à indústria vender produtos de valor mais alto, como caminhões.

"Nós temos um problema que espero possa começar a ser resolvido logo, que é a questão da taxa de juros", disse Alckmin, após participar de um evento de uma montadora em São José dos Pinhais (PR). "Estamos buscando outras alternativas, mas estamos trabalhando para ter juros mais baixos."