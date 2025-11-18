AkzoNobel e Axalta anunciam fusão em negócio com valor empresarial de US$ 25 bi

A AkzoNobel, fabricante holandesa de tintas, e a Axalta, empresa norte-americana de revestimentos automotivos, anunciaram um acordo para uma fusão integral em ações, que criará uma gigante global de revestimentos com um valor combinado de US$ 25 bilhões, incluindo dívidas, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 18.

As empresas informaram que os acionistas da AkzoNobel deterão 55% do grupo ampliado, enquanto os acionistas da Axalta ficarão com os 45% restantes.