ADP: EUA perderam em média 14.250 empregos no setor privado nas 4 semanas até 1/11
Os EUA perderam uma média de 14.250 posições no setor privado nas quatro semanas encerradas em 1º de novembro, segundo dados da ADP divulgados nesta terça-feira, 18.
A ADP, que recentemente começou a emitir essas estimativas de média móvel nas mudanças no emprego nos EUA. Elas são publicadas com um atraso de duas semanas.
O Departamento de Estatística do Trabalho dos EUA divulgará seu relatório de emprego, conhecido como payroll, de setembro na quinta-feira.
*Com informações da Dow Jones Newswires