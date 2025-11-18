Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ADP: EUA perderam em média 14.250 empregos no setor privado nas 4 semanas até 1/11

Autor Agência Estado
Os EUA perderam uma média de 14.250 posições no setor privado nas quatro semanas encerradas em 1º de novembro, segundo dados da ADP divulgados nesta terça-feira, 18.

A ADP, que recentemente começou a emitir essas estimativas de média móvel nas mudanças no emprego nos EUA. Elas são publicadas com um atraso de duas semanas.

O Departamento de Estatística do Trabalho dos EUA divulgará seu relatório de emprego, conhecido como payroll, de setembro na quinta-feira.

*Com informações da Dow Jones Newswires

