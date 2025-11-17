Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE eleva projeções de crescimento da zona do euro em 2025, corta de 26 e prevê alta do déficit

Autor Agência Estado
A economia da zona do euro deverá crescer em ritmo mais acelerado do que se imaginava neste ano, ajudada pelas exportações. Mas o ritmo deve ser mais afetado em 2026 pelas tarifas do governo Trump, segundo economistas da União Europeia.

Em relatório de perspectivas econômicas divulgado nesta segunda-feira, 17, a Comissão Europeia, braço executivo da UE, observou que o crescimento econômico superou as expectativas nos primeiros nove meses do ano, com o crescimento do PIB real superando a expansão anual projetada na primavera. Esse desempenho melhor do que o esperado deveu-se inicialmente a um aumento nas exportações antes dos aumentos tarifários previstos.

A Comissão elevou a previsão para o Produto Interno Bruto da zona do euro de 0,9% para 1,3% este ano, mas reduziu a de 2026, de 1,4% para 1,2%. Em 2027, a expansão foi projetada em 1,4%.

"O crescimento é sustentado por um mercado de trabalho resiliente, inflação decrescente e condições de financiamento favoráveis. Além disso, o apoio político do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e de outros fundos da UE está atenuando o efeito de uma política orçamentária mais restritiva em vários Estados-Membros", diz o documento.

As previsões pressupõem que todas as tarifas específicas por país e setor, implementadas ou anunciadas de forma confiável pelo governo dos EUA na data de corte, permanecerão em vigor durante todo o período da previsão.

Como resultado da resiliência da economia neste ano, a Comissão espera agora que a taxa de inflação da zona do euro fique em 2,1%, mesmo nível do relatório anterior. Para 2026, o prognóstico foi revisado de 1,7% para 1,9%, ante a meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). A projeção para 2027 é de inflação de 2%.

Em relação ao déficit, a comissão espera aumento na zona euro, de 3,1% do PIB em 2024 para 3,2% em 2025, 3,3% em 2026 e 3,4% em 2027. Esse aumento é impulsionado pelo crescimento dos gastos com defesa.

A relação dívida/PIB da zona do euro deve crescer de 88% para 91% na zona do euro em 2027, impulsionada por déficits primários persistentes e um custo médio de serviço da dívida pública superior ao crescimento nominal do PIB. Diante das dificuldades em realizar reformas, a dívida pública da França deve passar de 116,3% do PIB em 2025, para 118,1% em 2026 e 120% em 2027.

