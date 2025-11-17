Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia assina carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França

Ucrânia assina carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ucrânia assinou uma carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França, informaram a Embaixada da Ucrânia e o gabinete do governo francês nesta segunda-feira, após os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da França, Emmanuel Macron, assinarem o documento. Não foram fornecidos mais detalhes.

Zelensky visitou Paris pela nona vez desde a invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022. As conversas tiveram como objetivo o fortalecimento das defesas da Ucrânia, enquanto o país entra em mais um inverno sob bombardeios russos à sua infraestrutura energética e outros alvos.

Macron e Zelensky visitaram uma base aérea nos arredores de Paris, antes de seguirem para o quartel-general de uma força multinacional, apelidada de "coalizão dos dispostos", que a França e o Reino Unido vêm preparando com mais de 30 outras nações para garantir um eventual cessar-fogo na Ucrânia. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar