Ucrânia assina carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França
A Ucrânia assinou uma carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França, informaram a Embaixada da Ucrânia e o gabinete do governo francês nesta segunda-feira, após os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da França, Emmanuel Macron, assinarem o documento. Não foram fornecidos mais detalhes.
Zelensky visitou Paris pela nona vez desde a invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022. As conversas tiveram como objetivo o fortalecimento das defesas da Ucrânia, enquanto o país entra em mais um inverno sob bombardeios russos à sua infraestrutura energética e outros alvos.
Macron e Zelensky visitaram uma base aérea nos arredores de Paris, antes de seguirem para o quartel-general de uma força multinacional, apelidada de "coalizão dos dispostos", que a França e o Reino Unido vêm preparando com mais de 30 outras nações para garantir um eventual cessar-fogo na Ucrânia. Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da BroadcastDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente