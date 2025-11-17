Ucrânia assina carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França

A Ucrânia assinou uma carta de intenções para comprar até 100 caças Rafale da França, informaram a Embaixada da Ucrânia e o gabinete do governo francês nesta segunda-feira, após os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da França, Emmanuel Macron, assinarem o documento. Não foram fornecidos mais detalhes.

Zelensky visitou Paris pela nona vez desde a invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022. As conversas tiveram como objetivo o fortalecimento das defesas da Ucrânia, enquanto o país entra em mais um inverno sob bombardeios russos à sua infraestrutura energética e outros alvos.