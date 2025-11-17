Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros futuras têm alta firme com aversão ao risco vindo do exterior

Autor Agência Estado
A alta dos juros futuros observada até o início da tarde ganhou impulso na segunda etapa do pregão desta segunda-feira, 17, em sintonia com a apreciação mais acentuada do dólar contra uma série de moedas. Máximas intradiárias foram renovadas ao longo de toda a extensão da curva, com maior fôlego a partir dos trechos intermediários, logo após a moeda americana ter se aproximado do patamar de R$ 5,32, por volta das 15h30.

Segundo agentes, a dinâmica de piora dos DIs foi ditada pelo aumento da aversão ao risco no ambiente externo. Investidores estão apreensivos devido à divulgação esta semana de dados importantes da economia americana suspensos durante o shutdown - com destaque para o payroll de setembro, a ser conhecido nesta quinta-feira. O principal relatório de emprego dos Estados Unidos pode dar maior clareza sobre a decisão do Federal Reserve (Fed) em dezembro, para o qual o mercado vem diminuindo continuamente as apostas de corte de juros.

Com as atenções voltadas para as incertezas causadas pelo fim da paralisação do governo dos EUA e consequente retomada das estatísticas econômicas, a contração maior que a prevista da atividade em setembro por aqui ficou em segundo plano, assim como o boletim Focus.

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 13,614% no ajuste de sexta-feira para máxima intradia de 13,665%. O DI para janeiro de 2029 avançou de 12,826% no ajuste anterior a 12,92%. O DI para janeiro de 2031 ficou em 13,24%, vindo de 13,167% no ajuste.

No mesmo horário, o juro da T-Note de dois anos aumentava a 3,606%, influenciado pelo esfriamento das perspectivas de afrouxamento adicional da política monetária americana na última reunião do ano. Pela ferramenta de monitoramento da CME Group, a chance de uma redução em dezembro está abaixo de 40%, de 62,4% há uma semana.

Gestor de portfólio da Connex Capital, Gean Lima afirma que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que frustrou as expectativas ao recuar 0,24% entre agosto e setembro, feitos os ajustes sazonais, poderia ser uma boa notícia para o início do ciclo de cortes da Selic no Brasil. A mediana do Projeções Broadcast apontava queda de 0,1% de para a proxy mensal do Produto Interno Bruto (PIB) do BC no período.

O número, que reforçou a percepção de desaquecimento da atividade, no entanto, foi ofuscado pela expectativa dos agentes em torno dos dados econômicos americanos, disse Lima. Além do relatório de emprego, que virá a público em um dia de feriado no Brasil, o gestor destaca que a ata da última reunião do Fed será conhecida nesta quarta-feira.

"Nela vamos ver maior clareza sobre a divisão entre os membros do Fed. Na quinta, quando sai o payroll, o mercado aqui estará fechado e, no próximo dia 26, teremos o PCE Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal", aponta Lima. "Essa agenda de dados nos EUA criou um receio no mercado, o que pegou no dólar e acabou pegando os DIs também", comentou. "Sem esses fatores externos, o DI poderia ter caído um pouco hoje com o IBC-Br", avalia.

Após o número de atividade do BC referente a setembro, o UBS BB manteve a projeção de que o PIB brasileiro terá retração de 0,2% entre o segundo e o terceiro trimestres, na comparação dessazonalizada. Na média do segundo semestre, o crescimento econômico deve ficar perto de zero, estima o banco, que prevê expansão de 1,8% para o PIB em 2025, e de 1,5% em 2026.

Sem efeito sobre a curva de juros futuros na sessão, o boletim Focus não trouxe mudanças nas expectativas de horizontes mais longos para a inflação. A projeção para a alta do IPCA em 2025 ficou pela primeira vez dentro do intervalo da banda da meta, ao ceder para 4,46%, de 4,55% na semana anterior. O consenso para 2026 (4,20%), 2027 (3,80%) e 2028 (3,50%) foi mantido.

