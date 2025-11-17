Sem conclusão do pedido de vistas, ANP cancela reunião sobre impedimento de diretores

A reunião de diretoria extraordinária da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que ocorreria nesta segunda-feira, 17, para decidir sobre o impedimento de diretores no caso Refit (ex-Refinaria de Manguinhos) foi cancelada, informou a agência, já que não houve conclusão do pedido de vistas feito pelo diretor Fernando Moura na tensa reunião do último dia 6. A refinaria afirma que os diretores Pietro Mendes e Symone Araújo devem ser impedidos de analisar o processo porque a inspeção na refinaria foi realizada sem que os demais integrantes do colegiado tivessem sido avisados. Contra Mendes, a Refit acrescenta que ele era presidente do Conselho de Administração da Petrobras e, por isso, desejaria prejudicar Manguinhos em favor da concorrente.

A Petrobras foi escolhida como Depositária Necessária dos combustíveis da Refit retidos em setembro pela Operação Cadeia de Carbono. A nomeação da estatal teve como base a legislação vigente e um Acordo de Cooperação firmado entre o Instituto Combustível Legal (ICL) e a União. Reunião Em voto incisivo, o diretor-geral da ANP e relator do processo, Artur Watt, rejeitou o pedido da Refit na reunião do dia 6, avaliando que as alegações são infundadas e têm como objetivo atrapalhar o trabalho da agência. Também a diretora Symone Araújo foi contundente: "Quem tenta atacar, ofender ou deslegitimar instituições ou julgadores para escapar de seu julgamento não busca justiça, busca impunidade. Quem cria situações de impunidade não pode se beneficiar da própria conduta", disse Symone durante a reunião.