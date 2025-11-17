Preço do etanol cai em 13 Estados, sobe em 8 e fica estável em 5 e no DF, mostra ANP

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,23% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,29 o litro.

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 13 Estados, subiram em outros 8 e ficaram estáveis em 5 e no Distrito Federal na semana de 9 a 15 de novembro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,24% na comparação semanal, a R$ 4,10 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 0,65%, foi registrada no Maranhão, a R$ 4,67 o litro. A maior queda, de 3,70%, ocorreu no Rio Grande do Norte, para R$ 4,69 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,56 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,08, foi observado no Acre.

Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,93, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,54 o litro.