Pluxee revisa metas para 2026 após mudanças no PAT e considera ações legais

A empresa francesa agora espera que as receitas totais fiquem estáveis em relação ao ano fiscal anterior. A estimativa anterior era de crescimento orgânico de um dígito alto.

A Pluxee (antiga Sodexo) atualizou nesta segunda-feira, 17, suas metas financeiras para o ano fiscal de 2026, após reformas regulatórias anunciadas pelo governo brasileiro que afetam o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

A Pluxee também prevê uma leve expansão orgânica na margem de Ebitda recorrente, ante o aumento de mais de 100 pontos-base projetado anteriormente. A empresa projeta uma taxa média de conversão de caixa recorrente de cerca de 80% ao longo dos anos fiscais de 2024-2026.

As mudanças regulatórias no Brasil incluem a introdução de um teto para as taxas de comissão dos comerciantes, a redução dos atrasos nos reembolsos e a implementação da interoperabilidade dos benefícios de refeição e alimentação entre os emissores.

Apesar dos ajustes previstos, a Pluxee mantém uma perspectiva positiva, ressaltando que, embora as medidas afetem suas finanças a partir do meio do ano fiscal de 2026 até o primeiro semestre do ano fiscal de 2027, a empresa espera retornar a "uma trajetória de crescimento sustentável e lucrativo" a partir do segundo semestre do ano fiscal de 2027.

A Pluxee afirmou que está considerando ações legais contra a implementação dessas medidas, tanto de forma independente quanto em conjunto com a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).