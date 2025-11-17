Novo polo de compras abre as portas dia 19 com 500 lojas

Estação Fashion inaugura primeira etapa com 500 lojas e mira posição de Fortaleza como 2º polo atacadista do País / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Estação Fashion, novo shopping atacadista instalado no entorno da Praça da Estação, no Centro de Fortaleza, irá inaugurar oficialmente sua operação no dia 19 de novembro, após iniciar atividades de forma parcial no início do mês.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O empreendimento abre a primeira etapa com cerca de 500 unidades comerciais, 30 a menos do que o anunciado inicialmente, investimento total estimado em R$ 75 milhões e apoio financeiro do Banco do Nordeste (BNB), com a promessa de atrair lojistas e compradores de vários estados.

Localizado entre as ruas General Sampaio, Castro e Silva e 24 de Maio, a poucos metros do polo tradicional da José Avelino, o centro comercial nasce com o objetivo de fortalecer a cadeia de moda e reposicionar Fortaleza no circuito do atacado nacional, disputando fluxo com polos consolidados do Nordeste e do Sudeste.

Para a gerente de marketing, Dani Branquinho, inaugurar às vésperas da Black Friday não está relacionado a estratégias tradicionais de varejo, mas ao funcionamento do atacado — cuja virada de coleção ocorre em outubro. “No atacado, esse período é de venda da coleção nova. É diferente da lógica da liquidação do varejo. Mas sabemos que há expectativa do cliente, então vamos ter algumas promoções e ações específicas”, afirma.

Ela também explica que muitos lojistas ainda estão finalizando a montagem das lojas por causa da pressão do calendário. “Abrimos com cerca de 500 unidades. É normal, no fim do ano, o lojista estar no ritmo mais intenso.” Estrutura e diferenciais tecnológicos

A primeira fase reúne quatro setores internos (Azul, Laranja, Vermelho e Praça de Alimentação) e introduz uma estratégia que combina operação física com ferramentas digitais.

O Estação Fashion lança um aplicativo próprio, com possibilidade de compras online e contato direto com lojistas, e um Clube dos Sacoleiros e Guias, que deve oferecer vantagens para profissionais do setor.

