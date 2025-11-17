Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Medianas do Focus indicam que BC cumprirá meta sem interrupções até novembro de 2027

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus do Banco Central, indicam que a inflação acumulada em 12 meses no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vai cair abaixo do teto da meta, de 4,50%, já em novembro (4,49%). Depois, o Banco Central deve ser capaz de cumprir o alvo até novembro de 2027, o último mês com dados disponíveis, quando a taxa deve atingir 3,79%.

Desde janeiro deste ano, o BC persegue uma meta contínua de inflação, com centro de 3% e tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Quando o IPCA acumulado em 12 meses fica acima ou abaixo da banda de tolerância - mais do que 4,50%, ou menos do que 1,50% - por seis meses consecutivos, considera-se que a autoridade monetária perdeu a meta.

Cálculos do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com base nas medianas para o IPCA mensal do Sistema Expectativas de Mercado indicam que, de novembro de 2025 até novembro de 2027, o IPCA acumulado em 12 meses não vai ficar acima de 4,50% por seis meses consecutivos em nenhum período. Na verdade, os economistas do mercado esperam um único repique da inflação acima do teto da meta, em janeiro de 2026, a 4,74%. Em fevereiro, a taxa já cairia a 3,97%, evitando que o BC perca a meta.

No entanto, o mercado também não vê convergência da inflação ao centro da meta, de 3%, em momento algum. A menor taxa prevista para o IPCA em 12 meses, de 3,72%, ocorreria em abril de 2026. No horizonte relevante da política monetária, o fim do segundo trimestre de 2027, a inflação acumulada ficaria entre 3,93% (com base nas projeções mensais) e 3,95% (com base nas estimativas trimestrais) - bem acima dos cálculos do próprio BC (3,3%) e do Ministério da Fazenda (3,2%).

Mais cedo, a mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,55% para 4,46%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde o início de dezembro de 2024.

Desde o fim do ano passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) conduziu um rápido ciclo de aperto, que levou a taxa Selic a 15% ao ano. Na sua última reunião, o colegiado repetiu que os juros devem ficar "significativamente contracionistas" e por um período "bastante prolongado".

