GMI Cloud investe US$ 500 mi em 'fábrica de IA' em Taiwan em parceria estratégica com Nvidia
A GMI Cloud anunciou, em comunicado, a instalação de uma nova "fábrica de inteligência artificial (IA)" em Taiwan, em um projeto de US$ 500 milhões que, segundo a empresa, deve se tornar "o plano diretor para o coração do futuro da IA na Ásia". Parceira da Nvidia, a companhia afirma que o centro será um pilar da infraestrutura regional de IA, permitindo que empresas treinem e implementem modelos.
Segundo o comunicado, a unidade será equipada com 7 mil processadores Nvidia Blackwell Ultra, com capacidade de processar quase 2 milhões de tokens por segundo.
A fábrica, projetada para operações de grande porte, contará ainda com NVLink, Quantum InfiniBand, Spectrum-X Ethernet e BlueField DPUs - redes e processadores da Nvidia de altíssimo desempenho.
O comunicado lista ainda empresas que demonstrarão casos de uso inicial. A Trend Micro apresentará soluções de segurança baseadas em "tecnologia de gêmeo digital" para simular riscos cibernéticos.
A Wistron utilizará a infraestrutura para visão computacional e manutenção preditiva em linhas de produção. A VAST Data fornecerá arquitetura unificada de dados para suportar cargas contínuas em escala exabyte. Já a TECO trabalhará em modelos de eficiência energética.