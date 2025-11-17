GMI Cloud investe US$ 500 mi em 'fábrica de IA' em Taiwan em parceria estratégica com Nvidia

A GMI Cloud anunciou, em comunicado, a instalação de uma nova "fábrica de inteligência artificial (IA)" em Taiwan, em um projeto de US$ 500 milhões que, segundo a empresa, deve se tornar "o plano diretor para o coração do futuro da IA na Ásia". Parceira da Nvidia, a companhia afirma que o centro será um pilar da infraestrutura regional de IA, permitindo que empresas treinem e implementem modelos.

Segundo o comunicado, a unidade será equipada com 7 mil processadores Nvidia Blackwell Ultra, com capacidade de processar quase 2 milhões de tokens por segundo.