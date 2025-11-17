Fed/Waller sobre shutdown: desafio de dados ausentes foi exagerado em muitos setores

O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller disse que o desafio de dados ausentes durante a paralisação do governo dos EUA foi "exagerado" por muitos setores.

"Apesar da paralisação, temos uma grande quantidade de dados privados e alguns públicos que fornecem um panorama imperfeito, mas perfeitamente aproveitável, da economia", enfatizou ele em Jantar Anual da Sociedade de Economistas Profissionais, em Londres.