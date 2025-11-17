Embraer recebe novos pedidos da Air Côte dIvoire e Helvetic Airways para compra do E175 e E195
A Embraer informou nesta segunda-feira, 17, que recebeu dois novos pedidos firmes de aeronaves. O primeiro, da Air Côte dIvoire, companhia aérea nacional da República da Costa do Marfim, é um pedido firme para a compra de quatro jatos E175, com opção de aquisição de outras oito unidades. O segundo foi feito pela Helvetic Airways para três jatos Embraer E195-E2, com direitos de compra adicionais para cinco aeronaves. Os valores não foram divulgados.
Em comunicados enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a fabricante brasileira detalha que a encomenda da Air Côte dIvoire faz parte da estratégia de modernização de frota e expansão regional da empresa. As aeronaves serão configuradas com 76 assentos em duas classes: 12 na executiva e 64 na econômica. O início das entregas está previsto para o primeiro semestre de 2027, e o acordo será incluído na carteira de pedidos da Embraer no quarto trimestre de 2025.
A Air Côte dIvoire utilizará o E175 em rotas domésticas e regionais, apoiando o objetivo da companhia de ampliar sua malha aérea, fortalecer a conectividade e substituir gradualmente sua frota de aeronaves turboélices. Já o pedido da Helvetic Airways, segundo a empresa, reforça o compromisso da companhia aérea suíça com uma aviação mais moderna e sustentável.
A primeira aeronave tem entrega prevista para o fim de 2026. Cada jato E195-E2 será configurado com 134 assentos em classe única. Conforme a Embraer, o pedido permitirá que a Helvetic Airways eleve sua frota E2 de 12 para até 20 jatos nos próximos anos.