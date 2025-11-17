Embraer fecha acordos para ampliar presença em defesa e manutenção no Oriente Médio

A Embraer assinou dois memorandos de entendimento com as empresas Advanced Military Maintenance, Repair and Overhaul Center (AMMROC) e Global Aerospace Logistics (GAL), sediadas nos Emirados Árabes Unidos, para ampliar oportunidades de defesa e suporte no Oriente Médio. Em nota, a fabricante destaca que os acordos estratégicos visam explorar oportunidades conjuntas para o desenvolvimento e o suporte aos setores Aeroespacial e de Defesa, com foco especial em serviços de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO, na sigla em inglês), e em treinamento para a aeronave militar multimissão KC-390 Millennium.

Os acordos também possibilitarão uma gama mais ampla de atividades colaborativas nos segmentos de Defesa e de Suporte. O KC-390 Millennium é uma aeronave de transporte militar que pode realizar várias missões, incluindo transporte de carga e tropas, lançamentos aéreos, retirada médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias. A aeronave também pode ser configurada com equipamento de reabastecimento em voo, tanto como reabastecedora quanto como receptora. "Nos próximos meses, Embraer, AMMROC e GAL aprofundarão as discussões e desenvolverão um plano de trabalho para projetos que aproveitem suas respectivas competências e capacidades. Essas discussões incluirão requisitos de potenciais operadores finais do KC-390, planejamento de suporte futuro à frota, programas de treinamento e serviços de engenharia para modificações de aeronaves", informa. Além de MRO, o escopo da colaboração poderá se estender a suporte pós-venda, logística, treinamento e serviços de reparo, reforçando o compromisso das partes em oferecer soluções abrangentes e inovadoras aos clientes de defesa na região.