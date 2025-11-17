Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar sobe por exterior, mas perde força de olho em minério, IPCA 2025 e IBC-BR

Autor Agência Estado
O dólar subiu de forma moderada na abertura, acompanhando a força global da moeda americana. Na manhã desta segunda-feira, 17, a moeda americana perdeu força com possível ingresso de fluxo comercial em meio à alta do minério de ferro. Testou mínima a R$ 5,2954 (-0,04%), mas já retomou alta moderada.

O mercado aguarda uma bateria de dados dos EUA represados pela paralisação de 43 dias, especialmente o payroll de setembro na quinta-feira. Hoje, é aguardado evento com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, discursos de quatro dirigentes do Fed e o índice de atividade industrial Empire State, que podem influenciar as apostas sobre os juros.

Investidores olham a queda maior do IBC-Br de setembro e a projeção para IPCA de 2025 no boletim Focus abaixo do teto da meta (4,5%) pela primeira vez desde dezembro de 2024. O IBC-Br caiu 0,24% em setembro, na margem, uma queda maior do que a mediana das estimativas (-0,10%).

A mediana no Focus para a inflação suavizada nos próximos 12 meses aumentou de 4,08% para 4,11%. A mediana para o IPCA de 2025 caiu de 4,55% para 4,46%, ficando abaixo do teto da meta.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal acelerou a 0,24% na segunda quadrissemana de novembro, após alta de 0,23% na quadrissemana anterior. Com isso, o índice acumula alta de 3,99% nos últimos 12 meses segundo a FGV.

No setor comercial, as empresas exportadoras voltaram a reter dólares fora do País com a valorização do real. Segundo a Armor, 7 de 9 grandes empresas ampliaram caixa externo. A estratégia reflete juros altos, importações e demandas de fim de ano, enquanto a nova tributação de dividendos tem efeito marginal.

A provável distribuição de dividendos extraordinários da Vale para o quarto trimestre passou a ser questionada pelo mercado depois que a mineradora anunciou nova provisão de US$ 500 milhões ligada ao processo que, no Reino Unido, responsabilizou a sócia BHP pelo rompimento da barragem de Mariana (MG).

Na Europa, a economia da zona do euro deverá crescer em ritmo mais acelerado do que se imaginava neste ano, ajudada pelas exportações, segundo economistas da União Europeia.

