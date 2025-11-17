Dólar sobe para R$ 5,33 com espera de dados econômicos nos EUA

O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (17) vendido a R$ 5,331 , com alta de R$ 0,035 (+0,66%). A cotação subiu durante toda a sessão, mas disparou nas duas horas finais de negociação, até encerrar próxima da máxima do dia.

Influenciado pelo exterior, o mercado financeiro teve um dia de turbulências. O dólar ultrapassou os R$ 5,30 e atingiu o maior valor em dez dias. A bolsa de valores caiu e fechou abaixo dos 157 mil pontos.

A moeda estadunidense está no maior valor desde o último dia 7. Apesar da alta desta segunda, a divisa acumula queda de 0,91% em novembro e de 13,74% em 2025.

A instabilidade também marcou o dia no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 156.993 pontos, com queda de 0,47%. O indicador chegou a cair 0,73% às 17h04, mas diminuiu o ritmo de baixa nos minutos finais de negociação.

Num dia sem notícias relevantes no mercado interno, prevaleceram as preocupações com os Estados Unidos. Os investidores esperam a divulgação de dados da economia estadunidense, após o fim do shutdown (paralisação do governo), que durou cerca de 40 dias.

Na quarta-feira (19), o Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense) divulga a ata da reunião de 29 de outubro. Na quinta (20), saem os dados do emprego nos Estados Unidos. Os dois documentos são aguardados para dar pistas sobre se Banco Central da maior economia do planeta poderá cortar os juros básicos em dezembro.