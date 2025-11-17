Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Fed diz apoiar redução de 25 pb na taxa de juros dos EUA na reunião de dezembro

Diretor do Fed diz apoiar redução de 25 pb na taxa de juros dos EUA na reunião de dezembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller defendeu nesta segunda-feira, 17, uma redução de 25 pontos-base (pb) na taxa de juros na reunião de dezembro do BC dos EUA. Em Jantar Anual da Sociedade de Economistas Profissionais, Waller apoiou a ideia de flexibilização pois, segundo ele, o mercado de trabalho está enfraquecido e a inflação ainda teve poucos efeitos de tarifas nos dados de setembro.

Para o diretor, as tarifas estão tendo um efeito pontual, elevando os níveis de preços nos EUA, e não são uma fonte persistente de inflação.

"Meu foco está no mercado de trabalho e, após meses de enfraquecimento, é improvável que o relatório de empregos de setembro, a ser divulgado no final desta semana, ou quaisquer outros dados nas próximas semanas mudem minha opinião de que outro corte é necessário", enfatizou ele, adicionando que as expectativas de inflação estão bem ancoradas no médio e longo prazo e que o Fed está próximo da meta de 2%.

Waller ainda mostrou preocupação de que a política monetária restritiva esteja pesando sobre a economia. "Um corte em dezembro proporcionará uma garantia adicional contra uma aceleração no enfraquecimento do mercado de trabalho e levará a política para um cenário mais neutro", argumentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar