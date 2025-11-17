Diretor do Fed diz apoiar redução de 25 pb na taxa de juros dos EUA na reunião de dezembro

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller defendeu nesta segunda-feira, 17, uma redução de 25 pontos-base (pb) na taxa de juros na reunião de dezembro do BC dos EUA. Em Jantar Anual da Sociedade de Economistas Profissionais, Waller apoiou a ideia de flexibilização pois, segundo ele, o mercado de trabalho está enfraquecido e a inflação ainda teve poucos efeitos de tarifas nos dados de setembro.

Para o diretor, as tarifas estão tendo um efeito pontual, elevando os níveis de preços nos EUA, e não são uma fonte persistente de inflação.