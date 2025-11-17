Bolsas principais da Europa recuam e Grécia reduz alta inicial mesmo após melhora de rating

São Paulo, 17/11/2025 - As bolsas europeias centrais alternam alta e queda na manhã desta segunda-feira, diante da cautela que antecede a divulgação de dados represados nos Estados Unidos e o balanço da Nvidia, empresa líder em chips de inteligência artificial.

Por volta das 7h01 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,13%, a 574,09 pontos. Na Bolsa da Grécia, o índice ATG subia 0,03%, perdendo força após reação em alta mais intensa no início do dia à melhora do rating do país pela Fitch na sexta-feira.

Investidores aguardam a divulgação atrasada de dados econômicos dos EUA, após o fim da paralisação do governo Trump, que serão cruciais para que o Federal Reserve (Fed, o banco centra americano) decida sobre possíveis novos cortes de juros. O balanço da Nvidia também deve balizar os negócios na semana.

O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse hoje que, embora uma guerra comercial "em larga escala" entre os EUA e outros países tenha sido evitada, a incerteza sobre políticas governamentais que podem afetar o sistema financeiro permanece alta.

O setor de bens de luxo era pressionado nesta manhã, com ações da Burberry caindo 4,7% em Londres. Em Paris, nomes como Kering e LVMH respondiam pelas maiores quedas porcentuais do CAC-40, com baixas de 1,5% e 1,4%, respectivamente, às 6h58 (de Brasília).