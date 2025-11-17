Bolsas de NY encerram em queda de 1%, com renovados temores de bolha em IA e de olho no Fed

As bolsas de Nova York encerraram em queda, em meio a deterioração do apetite por risco com renovadas preocupações de sobrevalorização no setor de inteligência artificial (IA). Além disso, o mercado aguarda sinais que apontem uma direção da política monetária dos Estados Unidos. O Dow Jones fechou em queda de 1,18%, aos 46.590,24 pontos. Já o S&P 500 recuou 0,91%, aos 6.672,41 pontos e o Nasdaq cedeu 0,84%, aos 22.708,07 pontos.

Após operarem voláteis pela maior parte da sessão, as bolsas de Nova York firmaram queda intensa durante a tarde, pressionadas pelas vendas do setor de tecnologia diante da continuidade de temores sobre a valorização do setor de IA. Segundo levantamento da Reuters, os maiores fundos hedge dos EUA reduziram exposições às ações das "Sete Magníficas", conforme relatórios divulgados na sexta-feira, 17. Integrante das "Sete Magníficas" e gigante de chips, a Nvidia seguiu o movimento da maioria e encerrou em queda de 1,83%. Seu balanço, a ser divulgado na quarta-feira, também é amplamente aguardado como sinal da direção do setor IA. Dentre outras perdedoras ligadas à IA estão a Salesforce (-2,72%), a Oracle (-1,34%), a Intel (-2,28%) e a IBM (-2,79%). A Micron Technology, que chegou a registrar alta de 4,7% durante a manhã, fechou em queda de 1,98%. Exceções, a Tesla avançou 1,13% e a Alphabet subiu 3,11%. A dona do Google recebe impulso da notícia de que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, comprou mais de US$ 3 bilhões em ações da empresa.

A emissora Scripps pulou 39,87% depois que a Sinclair comprou cerca de 8,2% de participação na empresa e afirmar ainda estar discutindo uma fusão. As ADRs da XPeng caíram 10,32% depois que a montadora chinesa de carros elétricos registrou prejuízo de cerca de US$ 20 milhões. Enquanto aguarda por dados federais que possam indicar um direcionamento para a política monetária, o mercado avalia que as chances por uma manutenção nos juros é maior que a expectativa por novos cortes ainda em 2025, de acordo com o CME Group. Hoje, o dirigente Philip Jefferson afirmou que o shutdown teve um impacto na economia, mas apenas temporário.