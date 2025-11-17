Bolsas da Ásia fecham em baixa em meio a tensões geopolíticas e antes de dados e Nvidia

São Paulo, 17/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta segunda-feira, com o ambiente geopolítico oferecendo justificativa para a cautela após tensões entre a China e o Japão. O clima também foi inibido pelas expectativas com os resultados da norte-americana Nvidia, que podem atualizar os investidores sobre a demanda por chips de inteligência artificial (IA), e com os dados represados nos EUA. A contração da economia do Japão também marcou a sessão.

O índice japonês Nikkei recuou 0,10% em Tóquio, a 50.323,91 pontos. As ações dos setores de turismo e varejo foram destaque entre as quedas em meio às crescentes tensões geopolíticas com a China. Pequim alertou Tóquio contra intervenções em relação a Taiwan e aconselhou cidadãos chineses a evitarem viagens ao Japão, enquanto um diplomata japonês deve visitar a China para ajudar a diminuir as tensões. As ações das companhias aéreas Japan Airlines e ANA Holdings caíram 3,75% e 3,35%, respectivamente.

O conglomerado de lojas de departamento Isetan Mitsukoshi encerrou com desvalorização superior a 11%, enquanto as ações da fabricante de cosméticos Shiseido e da proprietária da Muji, Ryohin Keikaku, recuaram 9,1% e 9,4%, respectivamente.

Os turistas da China são os que mais visitam o Japão. Dos 25 milhões de visitantes que estiveram no Japão nos primeiros nove meses do ano, quase um quarto veio da China, segundo a Organização Nacional de Turismo do Japão.

O índice sul-coreano Kospi subiu 1,94% em Seul, a 4.089,25 pontos, em recuperação parcial da queda de quase 4% de sexta-feira.