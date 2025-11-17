Bolsa de Singapura lançará contratos perpétuos de criptomoedas para investidores institucionais
A bolsa de Singapura (SGX, na sigla em inglês) vai passar a oferecer contratos perpétuos de bitcoin e ethereum para investidores institucionais, em um movimento que aproxima o mercado local do centro global de negociação de derivativos de cripto. Segundo comunicado da bolsa de Singapura, os produtos começam a ser negociados em 24 de novembro, próxima segunda-feira, com uma estrutura "contínua, sem vencimento" - característica dos perpétuos.
A SGX afirma que os contratos serão referenciados aos índices iEdge CoinDesk Crypto, que fornecem benchmarks em tempo real para bitcoin e ethereum. Os perpétuos, ao contrário dos futuros tradicionais, "não expiram e podem ser mantidos indefinidamente", permitindo apostas alavancadas contínuas sobre os preços, segundo o comunicado.
Andy Baehr, da CoinDesk Indices, observou que mais de dois terços de toda a negociação em cripto está em derivativos e que os perpétuos respondem por mais de US$ 187 bilhões em volumes médios diários globais, com a Ásia no centro desse movimento. A SGX ressalta que, hoje, grande parte desses fluxos é precificada e liquidada fora da região.
Os contratos estarão disponíveis apenas para investidores institucionais, credenciados e experientes, refletindo a visão da própria SGX de que cripto não é adequado ao varejo. O lançamento ocorre em um momento de forte volatilidade após o rali prolongado das criptomoedas, impulsionado pela percepção de que o governo Trump é mais favorável ao setor.