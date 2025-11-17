Bolsa de Singapura lançará contratos perpétuos de criptomoedas para investidores institucionais

A bolsa de Singapura (SGX, na sigla em inglês) vai passar a oferecer contratos perpétuos de bitcoin e ethereum para investidores institucionais, em um movimento que aproxima o mercado local do centro global de negociação de derivativos de cripto. Segundo comunicado da bolsa de Singapura, os produtos começam a ser negociados em 24 de novembro, próxima segunda-feira, com uma estrutura "contínua, sem vencimento" - característica dos perpétuos.

A SGX afirma que os contratos serão referenciados aos índices iEdge CoinDesk Crypto, que fornecem benchmarks em tempo real para bitcoin e ethereum. Os perpétuos, ao contrário dos futuros tradicionais, "não expiram e podem ser mantidos indefinidamente", permitindo apostas alavancadas contínuas sobre os preços, segundo o comunicado.