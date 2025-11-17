BNDES aprova R$ 107,6 mi para farmacêutica EMS ampliar centro de pesquisa em Hortolândia

O crédito foi aprovado no âmbito do Programa BNDES Mais Inovação. Os recursos serão investidos na readequação da estrutura física e na construção de uma nova área, além da aquisição de equipamentos para os laboratórios, como dissolutores, cromatógrafos, viscosímetros, centrífugas, espectrofotômetros, difratômetros, informou o BNDES.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta segunda-feira, 17, ter aprovado um financiamento de R$ 107,6 milhões para o laboratório farmacêutico EMS ampliar seu Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Hortolândia, no Estado de São Paulo.

O financiamento ampliará em cerca de 70% a área total ocupada pelo centro, duplicando a capacidade de desenvolvimento de novos projetos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, prevê a empresa.

"O apoio do BNDES contribui para o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional, fortalecendo também sua capacidade para inovar. A ampliação de infraestrutura dedicada ao desenvolvimento de novos medicamentos tem potencial para reduzir vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde e ampliar o acesso à saúde", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O banco de fomento afirma que o projeto também tem como objetivo aumentar a participação da EMS no mercado internacional.

"Será criado um núcleo dedicado à pesquisa e desenvolvimento para mercados externos, em linha com estratégia de internacionalização da empresa. O foco são os mercados europeu e norte-americano, com expectativa de crescimento relevante na produção de projetos voltados ao registro internacional", relatou o BNDES.