Aurora conclui investimento de R$ 210 milhões na planta de Tapejara, no RS

O Fata I (Frigorífico Aurora Tapejara I) havia suspendido as atividades em agosto de 2023 para o início das obras, tendo seus 532 trabalhadores transferidos para as outras unidades da Cooperativa Central. A capacidade de abate aumentará 80%, passando para 10.000 aves/hora, 76.000 aves/dia, 1.596.000 aves/mês, de segunda a sexta-feira.

A Cooperativa Central Aurora Alimentos anunciou, em nota, a conclusão de investimento de R$ 210 milhões na modernização e ampliação da unidade industrial de abate e processamento de aves de São Silvestre, em Tapejara (RS). O empreendimento será inaugurado na terça-feira, 18, às 14 horas.

"Inicialmente a unidade irá operar em um turno de abate, com previsão de dois turnos a partir de 2027. A matéria-prima (frango industrial de corte) para suprir o aumento do abate diário será fornecida pelos produtores rurais integrados ao sistema Aurora Coop da região de Tapejara e municípios do noroeste sul-rio-grandense", disse a empresa.

A produção está projetada para atender 85% de frango griller (peso padrão entre 900 e 1100 gramas) e 15% cortes temperados. O mix de produção será expandido com a criação de novos produtos e, ao lado do griller, o frango a passarinho temperado, coxa e sobrecoxa temperados, entre outros. "A partir deste mês de novembro a unidade já estará em condições para operar com a capacidade plena de abate. No entanto, está prevista uma rampa gradual de crescimento do abate ao longo dos primeiros três meses."

"O investimento na produção de frango griller é um marco estratégico para a Aurora Coop. Ele amplia nosso portfólio, reforça a competitividade e fortalece a marca nos principais mercados internacionais", disse o presidente da Aurora, Neivor Canton.