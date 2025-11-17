Ameaças à estabilidade financeira da zona do euro seguem elevadas, diz vice-presidente do BCE
As ameaças à estabilidade do sistema financeiro da zona do euro permanecem "elevadas", apesar de uma série de acordos entre os EUA e seus parceiros comerciais, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta segunda-feira, 17.
Em um discurso, De Guindos afirmou que, embora uma guerra comercial "em larga escala" entre os EUA e outros países tenha sido evitada, a incerteza sobre políticas governamentais que podem afetar o sistema financeiro permanece alta.
"O potencial de choques políticos para perturbar a ordem internacional representa riscos significativos de fragmentação geoeconômica e regulatória em todo o mundo, enquanto as tensões geopolíticas em curso tornam eventos adversos severos mais frequentes e impactantes", disse. Fonte: Dow Jones Newswires
