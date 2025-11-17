Alckmin sobre tarifas dos EUA: Estamos confiantes que vamos corrigir essas distorções
O vice-presidente brasileiro e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a dizer, nesta segunda-feira, 17, que está confiante sobre as negociações com os Estados Unidos para a redução ou retirada de tarifas de 40% sobre parte da pauta exportadora do Brasil. Ele falou sobre a necessidade de "corrigir distorções" e reforçou que os EUA têm superávit comercial com o Brasil. Ele participa de coletiva de imprensa em Belém (PA).
Na semana passada o governo dos EUA anunciou a redução de tarifas para a carne bovina de alta qualidade, café, castanhas-do-pará, caju, coco, laranja, tomate, banana e outras frutas. Como o Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou, o governo dos Estados Unidos confirmou no mesmo dia ao governo brasileiro que, apesar do alívio tarifário anunciado sobre produtos agrícolas, a tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros está mantida. "Estamos trabalhando para reduzir mais as tarifas dos EUA", declarou Alckmin.
Sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), Alckmin falou hoje que 118 países apresentaram as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). As informações estão sendo atualizadas diariamente, após atraso nas apresentações. O vice-presidente classificou a Conferência em Belém (PA) como "um sucesso".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente