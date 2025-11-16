Renan Filho defende 'fundamentação' para garantir investimento em infraestrutura

Mostrando dados de investimentos em infraestrutura mais fortes no Uruguai do que no Brasil antes do início do governo Lula, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse neste domingo, 16, que é preciso fundamentação para garantir investimentos constantes na infraestrutura do País. "O que aconteceu com o Brasil? O Brasil se transformou em um dos países que menos investe os seus próprios recursos no mundo", afirmou durante participação no programa Canal Livre, da Band. "A gente tem que ter uma fundamentação que garanta o investimento."

Renan Filho afirmou também que quem leiloa ativos rodoviários mais baratos no Brasil é a União. "O Estado de São Paulo e de Minas Gerais, que fazem concessão também, leiloam mais caro do que a União. Então eu acho que essa comparação é importante para o cidadão", argumentou. "No nosso modelo, por exemplo, o vencedor não paga a outorga, a outorga vira tarifa. Aqui em São Paulo, entre aspas, a outorga é uma venda na rodovia", comparou.