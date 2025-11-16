Renan Filho defende 'fundamentação' para garantir investimento em infraestrutura
Mostrando dados de investimentos em infraestrutura mais fortes no Uruguai do que no Brasil antes do início do governo Lula, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse neste domingo, 16, que é preciso fundamentação para garantir investimentos constantes na infraestrutura do País. "O que aconteceu com o Brasil? O Brasil se transformou em um dos países que menos investe os seus próprios recursos no mundo", afirmou durante participação no programa Canal Livre, da Band. "A gente tem que ter uma fundamentação que garanta o investimento."
Renan Filho afirmou também que quem leiloa ativos rodoviários mais baratos no Brasil é a União. "O Estado de São Paulo e de Minas Gerais, que fazem concessão também, leiloam mais caro do que a União. Então eu acho que essa comparação é importante para o cidadão", argumentou. "No nosso modelo, por exemplo, o vencedor não paga a outorga, a outorga vira tarifa. Aqui em São Paulo, entre aspas, a outorga é uma venda na rodovia", comparou.
Em relação à ferrovias, o ministro se manifestou sobre o projeto polêmico da Ferrogrão, que está travado no Supremo Tribunal Federal (STF), mas que deve receber autorização da Suprema Corte entre o final deste ano e o início do ano que vem. "O caso está no Supremo há um tempo, mas agora teve dois votos favoráveis ao andamento do projeto e a gente espera que isso avance porque todos os projetos de infraestrutura, fazendo uma ressalva que cada um tem seu tempo próprio, eles precisam avançar", disse.
Ele ressaltou que o momento é de grande importância porque, "diferentemente do passado, o Brasil Central tem carga, muita e pesada e que precisa ser escoada".
O ministro enfatizou ainda que o Brasil exporta hoje pelas ferrovias aproximadamente 18% daquilo que produz e que a ideia é chegar a 35% até entre 2035 a 2040.