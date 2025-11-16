Japão registra primeira contração em seis trimestres e PIB cai 1,8% anualizado

O dado marca uma reversão após sequência de resultados moderadamente positivos desde 2024.

A economia do Japão voltou ao campo negativo entre julho e setembro e registrou a primeira contração em seis trimestres, pressionada por consumo mais fraco e pelas oscilações do investimento imobiliário. Segundo dados preliminares divulgados pelo governo, o Produto Interno Bruto (PIB) real caiu 0,4% na comparação com o trimestre anterior, o que corresponde a uma queda anualizada de 1,8%. O número ficou em linha com a mediana das projeções.

Parte da fraqueza recente é atribuída ao impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, que ampliaram custos para exportadores japoneses.

O investimento imobiliário também alternou altas e quedas ao longo do ano, em meio às regras ambientais mais rígidas adotadas desde abril para novas construções, o que adicionou incerteza ao ritmo da atividade.

Na sexta-feira, serão divulgados os dados de inflação de outubro, com expectativa de que os preços ao consumidor, excluídos itens voláteis como alimentos frescos, avancem 2,9% na comparação anual.

A leitura permaneceria acima da meta de 2% do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e tende a reforçar a percepção de que o banco central pode retomar ajustes na política monetária.