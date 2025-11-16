EUA esperam garantir fluxo de ímãs de terras raras da China e veem acordo próximo, diz Bessent

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, contestou reportagem do The Wall Street Journal sobre suposto bloqueio chinês de ímãs de terras raras para empresas norte-americanas ligadas ao setor de defesa. Segundo ele, o compromisso firmado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o da China, Xi Jinping, na reunião de outubro, na Coreia do Sul, prevê que o fornecimento voltará a ocorrer como antes das restrições impostas por Pequim em abril. O acordo ainda não foi assinado, mas deve ser concluído até o feriado de Ação de Graças, em 27 de novembro.

"A reportagem não é muito precisa. Nós nem finalizamos o acordo, que esperamos concluir até o Dia de Ação de Graças", afirmou Bessent em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News, neste domingo, 16. O secretário disse estar confiante de que a China vai honrar os compromissos assumidos na reunião entre os dois presidentes. "Xi Jinping tem grande respeito pelo presidente Trump", declarou. O entendimento acertado pelos dois países contempla um ano de livre circulação de terras raras, eliminando as exigências adicionais de licenças que a China passou a aplicar em resposta às tarifas norte-americanas. Bessent afirmou que, se Pequim não cumprir o compromisso, Washington dispõe de instrumentos de pressão. "Se eles não honrarem, nós temos muitas alavancas", disse.

Questionado se uma dessas alavancas seria remover empresas chinesas das bolsas dos Estados Unidos, respondeu: "Todas as opções estão sobre a mesa." Além das terras raras, o acordo também envolve compras chinesas de soja norte-americana. A China já retomou as aquisições e concordou em comprar 12 milhões de toneladas até o fim de 2025, além de 25 milhões de toneladas por ano nos três anos seguintes (2026 a 2028), totalizando 87 milhões de toneladas. "Eles começaram as compras", afirmou Bessent. O secretário criticou a interrupção anterior dos fluxos durante a escalada tarifária. "Eu acho muito infeliz que eles fizeram de nossos grandes produtores de soja peões. Mas acreditamos que já resolvemos esse problema", declarou.