Embraer e africana Airlink ampliam parceria dentro de programa de suporte para jatos E2

A Embraer e a Airlink, principal companhia aérea da África Austral, assinaram um novo acordo dentro do programa brasileiro que oferece suporte de componentes e rede de serviços (chamado Pool).

Com o novo acordo, o programa atenderá os dez novos jatos Embraer E195-E2 que a Airlink está adquirindo por meio de contratos de leasing com a Azorra.