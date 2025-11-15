Fiemg celebra avanço, mas diz ainda haver dúvidas sobre tarifas a produtos brasileiros

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) afirmou em comunicado que considera positiva, mas ainda limitada, a redução parcial das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Para a instituição ainda restam dúvidas quanto à medida.

"Embora represente um avanço inicial, persistem dúvidas relevantes entre exportadores mineiros sobre a manutenção da sobretaxa de 40%, o que continua afetando a competitividade de setores como carnes e café, essenciais para a competitividade da indústria mineira", afirma a federação.