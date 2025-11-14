Suíça anuncia acordo que limita tarifa dos EUA a 15% e prevê US$ 200 bi em investimentos

Os Estados Unidos reduzirão a tarifa recíproca aplicada contra a Suíça para 15%, de 39% anteriormente, no âmbito de um memorando de entendimento não vinculativo, informou o governo suíço em comunicado nesta quinta-feira. O documento destaca ainda que empresas suíças planejam fazer investimentos diretos nos EUA no montante de US$ 200 bilhões até o final de 2028, incluindo iniciativas voltadas à educação profissional.

Segundo o comunicado, o entendimento baseia-se no mandato de negociação adotado em 28 de maio e na oferta aprovada pelo Conselho Federal em 4 de agosto, "visando reduzir o déficit bilateral no comércio de bens com os EUA". A declaração de intenções foi acertada "após discussões intensivas", diz o texto.