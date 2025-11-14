Rio de Janeiro bate recorde de turistas internacionais em 2025

O Rio de Janeiro alcançou a marca de quase 1,8 milhão de turistas internacionais de janeiro a outubro de 2025. O número é maior do que todo o fluxo registrado em 2024, quando 1,5 milhão de turistas de outros países visitaram a região. O número é maior do que todo o fluxo registrado em 2024, quando 1,5 milhão de turistas de outros países visitaram a região.

Na comparação com os primeiros oito meses de 2024, os dados revelam alta de 48,8% neste ano. Com o ritmo atual, o estado deve bater, em dezembro, outro recorde: ultrapassar a marca inédita de 2 milhões de visitantes estrangeiros. Somente em outubro, foram 164.593 turistas internacionais, um aumento de 25,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. A Argentina segue como o principal país de origem, com 648.911 visitantes, seguida por Chile (303.341), Estados Unidos (174.163), Uruguai (85.948) e França (70.916). Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, o desempenho é resultado direto da política de promoção internacional e da retomada do Aeroporto Internacional RioGaleão.

“Atingir 1,8 milhão de turistas internacionais é a prova de que o Rio voltou a ocupar seu lugar de destaque no cenário mundial. Esse avanço é fruto de um trabalho consistente de promoção, com presença nas principais feiras globais e ações em mercados estratégicos.” Ainda segundo o secretário, a reativação do RioGaleão, que voltou a ter protagonismo na malha aérea internacional, contribuiu de forma "fundamental" no aumento do fluxo de turistas. Além do município do Rio, visitantes estrangeiros têm aproveitado para conhecer o interior do estado, impulsionando pousadas, restaurantes, produtores e o comércio local.

O turismo internacional também tem contribuído para o desenvolvimento das economias regionais, ampliando oportunidades em todo o território fluminense. Promoção internacional O recorde alcançado é resultado das políticas de promoção internacional. Em 2025, a Secretaria de Estado de Turismo apoiou mais de 20 eventos gastronômicos em diferentes regiões, reforçando o compromisso com a interiorização da atividade turística e o fortalecimento dos circuitos locais de sabores. O calendário inclui grandes eventos, como o Rio Gastronomia, além de festivais em municípios como Petrópolis, Cabo Frio, Búzios, Teresópolis, Volta Redonda, Miguel Pereira, Santa Maria Madalena, Visconde de Mauá e Penedo, entre outros.

Verão aquecido Já a Prefeitura do Rio de Janeiro projeta um verão de 2026 ainda mais aquecido para a economia da cidade. Os números deste ano reforçam a força do turismo e das atividades econômicas ligadas ao lazer, à cultura e às praias cariocas. De 21 de dezembro de 2024 a 20 de março de 2025, o Rio arrecadou R$ 142,6 milhões em impostos (ISS) provenientes de turismo e eventos, um crescimento real de 17,7% em relação ao verão anterior. Mantido esse ritmo, a arrecadação no verão de 2026 poderá alcançar R$ 164,3 milhões em impostos.