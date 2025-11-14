Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Câmara dos EUA espera obter aval a todos os projetos de financiamento até janeiro

Presidente da Câmara dos EUA espera obter aval a todos os projetos de financiamento até janeiro

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, afirmou que espera que 12 projetos de leis de financiamento, incluindo o de tropas, controle de tráfego aéreo e sobre os serviços essenciais, sejam aprovados antes do prazo de janeiro, em entrevista para a Fox Business nesta sexta-feira. O comentário acontece diante do risco de o governo americano ser novamente paralisado no primeiro mês do próximo ano.

Johnson afirmou que as votações que estão na agenda da Casa são medidas para "acabar de vez com a arma do shutdown", que ele alega ser utilizada pelo líder da minoria na Câmara dos EUA, Hakeem Jeffries, e pelo líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

