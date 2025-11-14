Parceria Braskem e ComBio em projeto de eletrificação cortará custos em 20% em Paulínia

A Braskem está avançando com a implantação de uma nova caldeira elétrica em Paulínia (SP). Com início de operação previsto para o segundo semestre de 2026, a iniciativa, desenvolvida em parceria com a ComBio, envolve o uso de energia renovável e deve gerar uma redução aproximada de 20% nos custos operacionais. O projeto encontra-se em fase de licenciamento ambiental e aquisição de equipamentos. A caldeira terá capacidade de 12 toneladas por hora (t/h) de produção de vapor e substituirá parte do volume que, atualmente, a unidade compra da Refinaria de Paulínia (Replan).

A eletrificação envolve a alocação da energia solar e eólica proveniente de um dos Power Purchase Agreements (PPAs), contratos de longo prazo para a compra e venda de energias renováveis, da petroquímica. A implementação da infraestrutura não causará a parada da planta. "Esse é outro ganho do projeto", diz o gerente de Desenvolvimento de Negócios de Energia da Braskem, Robson Casali, ao Broadcast. "Não estamos fazendo apenas uma substituição pura e simples do fornecimento de vapor. Buscamos uma solução que nos permita algumas recuperações de calor no processo, o que proporcionará maior eficiência", sustenta. A parceria com a ComBio foi estruturada em um contrato de 15 anos, que contempla a aquisição, implantação e manutenção dos ativos. A Braskem ficará responsável pela operação, enquanto a ComBio atuará para garantir a performance dos equipamentos, gerando otimização de custos para ambas as empresas. O projeto foi dividido em duas fases e tem características modulares, também visando à otimização de recursos. "A capacidade do projeto atende à necessidade atual que nosso processo demanda. Mas esse escopo oferece algumas sinergias no caso de uma futura expansão", detalha.

Para a ComBio, o projeto marca a estreia da empresa no setor petroquímico. "É um marco porque demonstra que há tecnologias para descarbonizar a indústria com todos os tipos de aplicação e necessidades", diz o diretor comercial da ComBio, Gustavo Marchezin. "Essa planta ajuda a fazer com que o mercado enxergue essa outra vertente de descarbonização. Não só a biomassa ou o biometano, mas a eletrificação como algo sustentável em todos os sentidos", pontua. A Braskem diz que a mudança permitirá reduzir cerca de 65% das emissões de CO2 - escopos 1 e 2 - da unidade PP 3 PLN.