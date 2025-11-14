Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo pacote de segurança econômica do bloco incluirá controles de exportação

Novo pacote de segurança econômica do bloco incluirá controles de exportação

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O comissário do Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que o novo pacote de segurança econômica da União Europeia incluirá controles de exportação e destacou que Bruxelas está "cruzando o mundo para fechar acordos comerciais que incluam capítulos sobre matérias-primas críticas". Em discurso no Export Control Forum, ele disse que o bloco vive um momento em que ferramentas econômicas "estão sendo usadas para alcançar objetivos geopolíticos", o que exige respostas mais coordenadas.

Sefcovic afirmou que a equipe dele está finalizando uma nova "doutrina de segurança econômica", a ser apresentada no próximo mês, que trará "um uso coordenado e coerente de nossas ferramentas, incluindo controles de exportação, para fortalecer nossa posição no cenário global". Segundo ele, a compreensão multilateral que sustentou o sistema por décadas está "sob forte pressão", já que controles passaram a ser usados como meio de obter influência geopolítica e até para armazenar dependências de outros.

O comissário ainda anunciou a publicação nesta sexta-feira da lista atualizada de controles da UE, cobrindo tecnologias como quântica, equipamentos de fabricação e teste de semicondutores e circuitos avançados de computação. A medida, disse, é uma resposta "pragmática", alinhada ao consenso internacional, e busca proteger "os interesses centrais da Europa enquanto permanecemos abertos ao mundo".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar