Juros: Taxas seguem alta do dólar, com dirigentes do Fed e reunião BC-mercado no radar

Em linha com o dólar, os juros futuros sobem nesta manhã, com movimento limitado pelas taxas dos Treasuries, que passaram a cair na última hora. Ontem as taxas já fecharam em alta. A agenda fraca de indicadores coloca as atenções em dirigentes do Federal Reserve (Fed) e na reunião trimestral de diretores do Banco Central com o mercado. O investidor também acompanha as negociações entre Brasil e EUA sobre tarifas comerciais. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu uma resposta à proposta do Brasil entre hoje e semana que vem.

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,660%, de 13,644% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 12,870%, de 12,815%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,225%, de 13,165% no ajuste de ontem.