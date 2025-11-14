Haddad defende recuperação e 'floresta em pé' em pronunciamento no 4º leilão do Eco Invest

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar há pouco sobre o valor da "floresta em pé" e defendeu a recuperação florestal, em pronunciamento gravado para o lançamento do 4º leilão do Eco Invest Brasil. O mecanismo busca investimentos privados sustentáveis e atrair capital externo para projetos de longo prazo. Para isso, é previsto instrumentos de proteção contra a volatilidade do câmbio.

Até o terceiro leilão, o resultado do Eco Invest incluiu a mobilização total de R$ 75 bilhões (cerca de US$ 13,16 bilhões), sendo R$ 46 bilhões (US$ 8 bilhões) de capital externo. O quarto leilão está sendo anunciado durante a COP30, em Belém. Essa edição terá foco especial na Amazônia e no fortalecimento da bioeconomia.