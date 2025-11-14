Guilherme Mello diz que novas regras do PAT podem diminuir preços

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta sexta-feira, 14, que as novas regras para o vale-alimentação e vale-refeição podem ter impacto em preços específicos, mas não necessariamente vão afetar os índices de inflação.

"Com essas mudanças, você vai reduzir o custo de intermediação, inclusive para os estabelecimentos comerciais, que transferiam isso para os preços. Então, como você está reduzindo os custos, isso pode gerar uma redução de preços", disse Mello, em entrevista à CNN Money.