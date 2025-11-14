FGV: IGP-10 de novembro sobe 0,18% ante alta de 0,08% em outubro

O resultado ficou quase em linha com a mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast , de avanço de 0,17%, com intervalo entre altas de 0,03% e 0,30%.

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,18% em novembro, após alta de 0,08% em outubro, divulgou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O indicador acumula queda de 0,80% no ano e alta de 0,34% em 12 meses.

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) subiu 0,15% em novembro, ante queda de 0,04% em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) subiu 0,21% em novembro, depois de um avanço de 0,48% em outubro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,30% em novembro, ante alta de 0,21% em outubro.

O período de coleta de preços para o índice de novembro foi de 11 de outubro a 10 de novembro.