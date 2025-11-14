FGV: Energia desacelera inflação ao consumidor no IGP-10 de novembro

A queda de 1,65% no custo da energia elétrica residencial puxou a desaceleração da inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em novembro, informou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) passou de uma alta de 0,48% em outubro para uma elevação de 0,21% em novembro.

No ranking de principais alívios em novembro figuraram ainda banana-prata (-7,80%), leite tipo longa vida (-2,89%), tarifa de ônibus urbano (-0,92%) e condomínio residencial (-0,29%). Na direção oposta, houve pressão de serviços bancários (1,21%), passagem aérea (2,94%), perfume (3,41%), plano e seguro de saúde (0,46%) e desodorante (5,90%).