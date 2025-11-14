Fed/Logan: Para a reunião de dezembro, seria difícil apoiar outro corte de juros

"Estamos sem atingir a meta de inflação de 2% há mais de quatro anos agora", disse a dirigente em conferência em conjunto com distrital de Kansas City.

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Dallas, Lorie Logan, afirmou nesta sexta-feira que seria difícil apoiar outro corte de juros na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) de dezembro, repetindo seu tom conservador visto em discursos anteriores.

Para Logan, as preocupações com inflação não se tratam apenas de tarifas. "Estou focada na inflação subjacente e em sua persistência", afirmou. A dirigente é integrante suplente do Fomc. A distrital de Dallas terá cadeira principal no Comitê do Fed em 2026.

Dada a sua análise, a manutenção de uma política modestamente restritiva ainda é apropriada.

Em relação ao mercado de trabalho, Logan voltou a avaliar que há um quadro "equilibrado, com esfriamento gradual", o que tem implicações para levar a inflação para baixo. Outro ponto é que a inteligência artificial também tem afetado a produtividade, disse.